Rieder Pferdemarkt wird um das Thema Genuss erweitert

RIED. Pferde und regionale Köstlichkeiten stehen im Mittelpunkt – Siegerehrung und Pferdesegnung um 14 Uhr am Hauptplatz

Am Osterdienstag dominieren die Pferde das Rieder Stadtbild. Bild:

Am Dienstag nach Ostern werden in Ried seit dem Jahr 1484 die Rösser aufgetrieben. Prachtvolle Noriker und gutmütige Haflinger sind die Hauptdarsteller dieser Traditionsveranstaltung, die Jahr für Jahr tausende Menschen nach Ried lockt. Am Dienstag, 23. April, ist Ried der Treffpunkt für Reitergruppen, Pferdegespanne, Geselligkeit, Tracht und Blasmusik.

Heuer werden auch mehrere "Genuss"-Gespanne am Festzug teilnehmen: Neben der Brauerei Ried erstmals auch Direktvermarkter aus der Region mit je einem Käse-, einem Wurst- sowie einem Schnapswagen. Ein mit einem Sängerinnen-Quintett besetzter Wagen kündigt den Genussmarkt im Mai an.

Neu ist auch der Auftritt der Stadtkapelle Ried, die ab 13 Uhr am Hauptplatz aufspielen wird. "Der Pferdemarkt hat nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt, wir können zufrieden sein", meint Organisator Rudolf Riedl aus Pramet. Er konnte für heuer wieder einige neue Teilnehmer für den Festzug gewinnen. So haben Reiter und Reiterinnen des Vereins "Pondera" aus Aurolzmünster ihr Kommen zugesagt. Am Festzug beteiligen werden sich auch die Musikkapelle Taiskirchen und die Bergknappenkapelle Ampflwang sowie die "Singende Wirtin" aus Großraming, zwei Kindervolkstanzgruppen und der bayerische Heimatverein Grongörgen/Haarbach mit einem Gespann der "Tölzer Leonhardifahrt". Als Vorgriff auf die vom Innenministerium angekündigte berittene Polizei reiten Polizisten in Uniform auf ihren (Privat)-Pferden mit.

Zwischen 9 und 11 Uhr werden am Hauptplatz rund 100 Pferde aufgetrieben, der Festzug startet um 13.30 Uhr am Messegelände, um zirka 14 Uhr sind die Pferdesegnung und Siegerehrung geplant.

Pferdemarkt der Stadt Ried am Osterdienstag, 23. April, Beginn 9 Uhr. Um 13 Uhr Platzkonzert der Stadtkapelle Ried, um 13.30 Uhr Festzug.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema