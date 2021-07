Ried will Jugend stärker einbinden

Am Stadtamt wurde eine neue Jugendkoordinatoren-Stelle geschaffen. Darüber hinaus wurden Beteiligungsmöglichkeiten entwickelt, derzeit läuft noch bis zum Ende der Sommerferien eine Online-Umfrage.

Insbesondere junge Menschen im Alter von zwölf bis 21 Jahren sind via www.survio.com zur Teilnahme eingeladen. "Geht schnell. Ist anonym. Macht die Stadt für dich besser": So will Ried möglichst vielen jungen Menschen die Teilnahme schmackhaft machen. Im Herbst lädt die Stadt zudem verschiedene Zielgruppen ein, um in kleiner Runde über den "Ist-Zustand" in Ried zu diskutieren. Junge Rieder, die ihre Sicht der Dinge einbringen wollen, können sich schon jetzt melden: freizeit-sport@ried.gv.at