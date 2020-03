Albert Ortig ist seit mehr als 25 Jahren Bürgermeister in Ried. An eine vergleichbare Situation kann er sich nicht erinnern. „Es gab in meiner Amtszeit keine Notlage, die mit der Aktuellen vergleichbar ist. Ja, wir hatten mit Hochwasser oder Sturmschäden zu tun. Aber dass die unmittelbare Gesundheit der Bevölkerung so in Gefahr ist, gab es noch nicht“, sagte Albert Ortig am Dienstag im Telefonat mit den OÖN.