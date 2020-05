Reh ausgewichen: Innviertler stürzte mit Pkw in Bach

Der Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf war am Mittwoch gegen 21:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Unterinnviertler Landesstraße von Tumeltsham kommend in Richtung Andrichsfurt unterwegs. In der Ortschaft Walchshausen (Gemeinde Tumeltsham) sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Der 49-Jährige wich nach rechts aus und kam von der Straße ab. Es gelang ihm nicht mehr, den Pkw auf der abschüssigen Wiese zurück zu lenken und er stürzte zwischen einem Brückengeländer und einem Baum in den Albertsedter Bach.

Lokalisierung: Der Wagen stürzte in Walchshausen in den Albertsedter Bach:

Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Pkw klettern. Die Feuerwehr barg sein Fahrzeug mit einem Kran aus dem Bachbett und errichtete eine Ölsperre.