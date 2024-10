Recycling von Kunststoff: Obereder Holding übernimmt Innplast

Die Obereder Holding mit Sitz in Sigharting übernimmt das Unternehmen Innplast mit Standorten in Waldzell und Lohnsburg. Mit dieser Akquisition werden 17 Mitarbeiter übernommen, die sich auf das Recycling von Kunststoffen spezialisiert haben, so die Holding. Obereder hatte bislang knapp mehr als 70 Mitarbeiter, die Übernahme stelle eine langfristige Erweiterungsmöglichkeit dar.

Durch die Integration von Innplast erweitere Obereder seine bisherigen Produktsparten Agrar, Schmierstoffe und AdBlue um den Bereich Recycling. Langfristig plane Obereder, Innplast weiter auszubauen und in die Standorte zu investieren. Zwischen den einzelnen Firmen der Obereder Holding sollen Synergien genutzt werden, um den Ausbau des Familienbetriebs weiter voranzutreiben.

Andreas Obereder: "Die vorhandenen Ressourcen sinnvoll einzusetzen, ist uns ein besonderes Anliegen. Wir wollen in das Unternehmen weiter investieren, um Arbeitsplätze zu sichern bzw. auszubauen sowie die Recycling-Mengen zu erhöhen." Investitionen in die Infrastruktur des Unternehmens sollen die ersten Maßnahmen dazu sein. "Wir sind uns speziell als Unternehmen im Schmierstoff- und Kunststoffmarkt unserer Verantwortung bewusst und denken als Familienbetrieb mit Wurzeln in der Landwirtschaft generell nicht an kurzfristige Gewinne, sondern an langfristige sinnvolle Entscheidungen für nachkommende Generationen", sagt Obereder. Seit mehr als 30 Jahren besteht das familiengeführte Unternehmen Obereder aus Sigharting nun schon. 1990 entschloss sich der Landwirt Alois Obereder, in die Selbstständigkeit zu gehen. Damit wurde der Grundstein für den heutigen Betrieb gelegt. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Thomas leitet Andreas Obereder die Geschicke des Unternehmens.

