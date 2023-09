Raaber Unionlauf: Ein wahrer Krimi um den Sieg

RAAB. Bereits zum zwölften Mal ging am vergangenen Wochenende der Raaber Unionlauf über die Bühne. Bei herrlichem Laufwetter waren insgesamt mehr als 140 Teilnehmende am Start. Vor allem der Nachwuchs zeigte in Raab seine Sportbegeisterung: Insgesamt nahmen knapp 70 Jugendliche am Lauf teil. Die meisten Starter – und auch Sieger – kamen vom Veranstalter, der Union Raab, und der Sportunion IGLA long life.

Ein wahrer Krimi spielte sich anschließend im Hauptlauf der Männer über 7,5 Kilometer ab. Schlussendlich setzte sich der Andorfer Julian Kreutzer (Union Natternbach) im Zweikampf gegen den Raaber Lokalmatadoren Peter Mayr (CLR Sauwald) mit einer Zeit von 25:02,6 durch. Bei den Damen holte sich Ingrid Materna von der SVG Ruhstorf mit einer Zeit von 32:44,5 den Sieg vor Irina Rieder von der Union Raab, Sektion Volleyball. Im Hobbylauf (4,5 km) gewann Katharina Kastner vom TSV St. Konrad in 22:00,4 Minuten vor der Raaberin Monika Lindlbauer (Union Raab, Tennis). Der Sieg bei den Männern ging an den Raaber Daniel Wintersteiger (Sektion Volleyball). Mit der Zeit von 17:52,2 Minuten setzte er sich knapp vor Daniel Aichinger von der LG Innviertel durch.

