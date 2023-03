Powerfrau im Ausland

Die Innviertlerin Barbara Ohnmacht, Mitarbeiterin des Umwelttechnikunternehmens Scheuch, hat ihre berufliche Berufung in Schweden gefunden: Die 36-jährige, die aus Ried stammt, ist nach ihrem Karrierestart in der Scheuch-Zentrale in Aurolzmünster nun im schwedischen Kristianstad in einer Scheuch-Niederlassung im Einsatz.

2016 erfolgten die ersten Schritte in Richtung Auslandsentsendung. Nach intensiver Vorbereitung ging es für die technisch versierte Dame wenig später nach Schweden zur Verkaufs- und Niederlassungsunterstützung. Aus der eigentlichen Entsendung wurde eine langfristige lokale Anstellung mit dem Ziel, 2024 als Marktführer in der Energiebranche den skandinavischen Raum zu bedienen. Der Fokus in den ersten zwei Jahren lag besonders auf der Integration in Schweden und Festigung der neuen beruflichen Aufgaben. "Es gab viel zu lernen. Ich war aber schnell ein akzeptiertes und vollwertiges Mitglied in der Männer-Techniker- bzw. Sales-Familie", sagt Barbara Ohnmacht.

Mittlerweile stehen regelmäßige Kundenbesuche, Messen und manchmal auch Montagen auf der Tagesordnung. "Im Prinzip bin ich für alles verantwortlich. Ganz so, als hätten wir eine eigene kleine Firma", so die Innviertlerin, die sich als starke Frau im Männerteam längst einen Namen erarbeitet habe. "Neben der täglichen Verkaufstätigkeit bin ich heute auch für IT-Fragen und das Onboarding von neuen Kollegen zuständig. Mittlerweile sind wir bei Scheuch in Schweden ein feines Team von acht Personen und treffen uns auch gerne privat auf der Dachterrasse oder in der Stadt."

Mit viel Mut und Willensstärke im Rucksack sei die Entsendung für sie zu einem großartigen Abenteuer und einer wertvollen Erfahrung geworden, so die 36-Jährige.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper