Polizei klärte Sachbeschädigungen - Täter geständig

Der junge Mann gab zu, im November vergangenen Jahres die Verglasung einer Bushaltestelle eingetreten zu haben. Außerdem beschädigte er Anfang Februar die Verglasungen mehrerer Vereins-Schaukästen sowie einen Verkehrsspiegel.

Auch die Spurenlage untermauerte sein Geständnis. Der 20-Jährige gab an, die Taten wegen psychischer Probleme und damit verbundener Wutanfälle begangen zu haben. Er zeigte sich gewillt, den entstandenen Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro wiedergutmachen zu wollen. Er wird an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.

