Perfekte Sicht, wenn die Sonne am See untergeht

Urlaub, mitten in der Natur: Für Familien und alle, die es ruhig mögen, ist der Campingplatz am Badesee ideal. (Gemeinde Pramet)

10.000 Nächtigungen pro Jahr. Damit hatte die Gemeinde Pramet während der Corona-Pandemie die höchste Nächtigungsrate des gesamten Tourismusverbands s’Innviertel. Größter Frequenzbringer ist zweifellos der Familiencampingplatz am Badesee Pramet. Zehn Jahre wurde dieser ehrenamtlich von Walter Ehrentraut betreut. Im Februar 2023 zog der 73-jährige Waldzeller aus gesundheitlichen Gründen einen Schlussstrich.

Bürgermeister Eduard Seib und seine Kolleginnen und Kollegen nahmen diese Entscheidung zum Anlass, um Campingplatz, Buchungssystem, Zahlung und Einfahrtskontrolle auf neue Beine zu stellen. Während früher Walter Ehrentraut Besuchern den passenden Platz für entspannte Tage am See gesucht hat, können Camper ab sofort selbst entscheiden, wo sie ihre Wohnmobile oder -wägen abstellen wollen. "Alles ist parzelliert worden, wobei jede Parzelle zwischen 70 und 80 Quadratmeter groß ist. Gebucht werden können die Plätze ab sofort online, telefonisch oder direkt auf dem Gemeindeamt. Mittels Nummerntafelerkennung können die Besucher dann ein- und ausfahren, wie sie wollen", erklärt der Bürgermeister. Bei Problemen gibt es zusätzlich eine Servicehotline, an die sich die Gäste wenden können. Da es trotz Technik nicht ganz ohne menschliche Ansprache geht, sucht die Gemeinde außerdem eine Platzwartin bzw. einen Platzwart. Der oder die sollte nicht schwer zu finden sein, schließlich gibt kaum schönere Arbeitsplätze.

Neben den zahlreichen Parzellen gibt es in dieser Saison auch zwei Tiny Houses am Naturcampingplatz, die von Gästen gemietet werden können. Entworfen hat sie Eduard Seib, selbst leidenschaftlicher Camper, eigenhändig. Für den Bau der Häuser hat sich der Bürgermeister Verstärkung geholt. "Wir haben geschickte Leute und packen da fraktionsübergreifend an", freut sich Seib über die Zusammenarbeit. Und die Aussichten. "Wer sich so ein Haus mietet, kann von der Dachterrasse aus den Sonnenuntergang über dem See genießen."

Neben der Atmosphäre punktet der Campingplatz am Badesee mit sauberen Sanitäranlagen, einem großen Kinderspielplatz, günstigen Preisen, seiner Lage mitten in der Natur, der Strandbar "m2" und dem Kiosk, die von Martina Gadermayr und Manuel Philipp betrieben werden, der Infrastruktur und frischem Gebäck. "Bei uns fahren zwei Bäcker regelmäßig zum Campingplatz", sagt Eduard Seib.

Dass besagte Infrastruktur in dieser Form vorhanden ist, ist dem Engagement des Bürgermeisters und den Förderungen vom Bund zu verdanken. "Ohne diese Unterstützung, die extrem unkompliziert und unbürokratisch abgewickelt wird, könnten wir das nicht mache", ist Seib überzeugt. Dankbar ist der Gemeindechef auch der Polizeiinspektion Eberschwang, die bei Problemen ("Zum Glück ist das wirklich selten") einschreitet.

Wie erholsam es am Badesee in Pramet ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Längst ist der Campingplatz kein Geheimtipp mehr. "Wir haben Holländer und Belgier, die regelmäßig kommen", sagt Seib. Mitunter vermittelt sogar die Polizei. "Letztes Jahr hatten wir Besucher, die in Tumeltsham von der Autobahn abgefahren sind und bei der Autobahnpolizei gefragt haben, wo denn ein schöner Campingplatz ist. Die Beamten haben sie zu uns nach Pramet geschickt."

Buchungen für den Campingplatz am Badesee sind unter Tel. 0676/ 821292575, per E-Mail an camping@pramet.at oder online unter pramet.at möglich.

