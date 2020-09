Paracycler mit großer Rennserie

Zwei Etappen werden im Bezirk Schärding ausgetragen. Insgesamt wollen mehr als 100 Radrennfahrer mit körperlicher Beeinträchtigung in vier Etappen um Tagessiege und den Rundfahrttitel kämpfen.

Mit am Start ist Parade-Handbiker Walter Ablinger aus Rainbach im Innkreis, der am Wochenende in der Slowakei gleich zwei Siege im Europacup feierte und besonders motiviert in die Rennserie in seiner Heimat startet.

