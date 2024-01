OMV-Fackelbetrieb: Rauchwolke über Burghausen

So sieht ein OMV Fackelbetrieb in Burghausen aus

Die Fackel brennt wieder, es kam auch schon zu Rauchentwicklung: Heute gegen 14 Uhr ist in der OMV-Raffinerie in Burghausen eine Anlage ausgefallen. Aus Sicherheitsgründen wurden weitere Anlagenteile abgestellt und es kam zum Fackelbetrieb. Die Fackel ist Teil der Sicherheitssysteme in der Raffinerie für ein kontrolliertes Abfahren der Anlagen, die eine sichere Verbrennung überschüssiger Gasmengen aus den Anlagen ermöglicht.

Das Unternehmen bittet die Bürger um Verständnis und betont, dass Umwelt und Personen in "keinster Weise gefährdet" sind und waren. Die zuständigen Behörden und die umliegenden Gemeinden wurden bereits informiert, so das Unternehmen in einer Aussendung.

