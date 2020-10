Ohne sie wäre vieles nicht möglich: Danke an die Ehrenamtlichen

Spannend bis zum Schluss war das Rennen um die Spitzenplätze bei der Ehrenamtswahl von Sportland Oberösterreich und den OÖNachrichten. Seit heute stehen die Sieger fest. Innviertel-Sieger, Bezirkssieger aus Schärding und gleichzeitig Zweitplatzierter landesweit ist Gottfried Pöschl vom ASKÖ Freinberg. Im Bezirk Braunau hatte Nicole Jankowski vom Triathlon ATSV Braunau beim Onlinevoting die Nase vorne, den Bezirkssieg aus Ried nimmt Franz Huber, der U-7- und U-8-Fußballtrainer aus Neuhofen/I., mit nach Hause. Die drei Bezirkssieger dürfen sich nicht nur über eine Trophäe, sondern auch über 1000 Euro Preisgeld freuen, für Pöschl gibt es für das oberösterreichweite Abschneiden noch einmal 500 Euro zusätzlich.

"Das hätte ich nie gedacht": Gottfried Pöschl, Bezirkssieger Schärding

Bild: Privat

„Meine Freunde und Bekannten haben zwar gesagt, dass sie für mich gestimmt haben, aber dass es für den Bezirkssieg und auch noch den dritten Platz im Landesranking reicht, hätte ich nie gedacht. Da waren sie wohl alle recht fleißig“, sagt der 68-Jährige. Gottfried Pöschl ist Gründungsmitglied der vor 42 Jahren ins Leben gerufenen Askö Freinberg und wurde schon mehrmals für sein Engagement geehrt.

Trainer seit 30 Jahren: Franz Huber, Bezirkssieger Ried

Bild: Privat

„Gestern Vormittag war ich im Kindergarten und habe Ballspiele vorgeführt, am Abend war ich beim U-7- und U-8-Training. Obwohl ich mittlerweile schon 80 Jahre alt bin, bereitet mir die Arbeit mit Kindern immer noch eine Riesenfreude. Die Wertschätzung vonseiten der Jugendlichen ist sehr groß. Das genügt mir eigentlich schon als Lohn für meine ehrenamtliche Tätigkeit“, so der Rieder Bezirkssieger Franz Huber.

"Nur mit Unterstützung": Nicole Jankowski, Bezirkssieger Braunau

„Ich freue mich unglaublich! Die Unterstützung in meinem Verein und Freundeskreis war so groß, dafür bin ich dankbar. Immer, wenn mich einer getroffen hat, hat er schon gesagt, ich habe heute für dich gedrückt! Mit dem Preisgeld werde ich meine Freunde vom Triathlon ATSV und vom Lauftreff zu einer Jause einladen – coronakonform natürlich. Mit dem Rest muss ich mir noch was für den Verein einfallen lassen.