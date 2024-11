Neues Kundenzentrum der Energie Ried am Hauptplatz eröffnet im März 2025

"Die Energie Ried gibt es bereits seit 1909. Wir stehen für Partnerschaft vor Ort. Wir wollen und müssen mit unseren 140 Mitarbeitern so weit es geht zu unseren Kunden kommen. Daher haben wir uns entschlossen, in Ried einen dritten Standort zu eröffnen", sagte Fritz Pöttinger, Geschäftsführer der Energie Ried, gestern bei einer Pressekonferenz. Anfang 2025 beginnen die Adaptierungsarbeiten für ein neues Kundenzentrum mit 15 Mitarbeitern am Unteren Hauptplatz 18. Die Eröffnung ist für Mitte März geplant. Größere Umbauarbeiten sind nicht notwendig. Der Stromverbrauch werde sich bis 2040 verdoppeln, dementsprechend sei das Unternehmen in Sachen Kundenfreundlichkeit und Kommunikation gefordert. "Wir investieren in den kommenden acht bis zehn Jahren rund 65 Millionen Euro in eine sichere Energiezukunft für das Innviertel, weil wir die Lebensqualität in der Region weiter steigern wollen", sagte Pöttinger.

Man wolle das Service für die Kunden der Energie Ried weiter verstärken. "Daher haben wir uns entschlossen, das neue Kundencenter im Herzen der Stadt Ried zu eröffnen", sagte Daniel Berrer, Leiter Vertrieb und Servicecenter. Eine Terminvereinbarung sei nicht notwendig. "Ried ist die einzige Bezirkshauptstadt in Oberösterreich, die noch eine qualitative Beratung vor Ort hat", betonte Pöttinger.

"Es freut mich sehr, dass sich die Energie Ried dazu entschieden hat, auf den Standort Innenstadt zu setzen. Das ist ein wichtiges Zeichen. der Hauptplatz gewinnt durch das Kundenzentrum an Lebendigkeit und Vielfalt", sagte Bernhard Zwielehner, Bürgermeister und oberster Eigentümervertreter des stadteigenen Unternehmens.

Red-Zac-Geschäft bleibt

Auswirkungen auf das von der Energie Ried seit vielen Jahren betriebene, zweistöckige Red-Zac-Fachgeschäft am Hauptplatz 39 hat die Investition in das Kundencenter nicht. Es sei geplant, noch mehr auf "innovative Artikel" im Sortiment zu setzen. Der Fokus soll auf smarten, intelligenten und energieeffizienten Lösungen für private Haushalte und Unternehmen liegen. In der Kellergasse werden in der Reparaturwerkstatt defekte Elektrogeräte repariert.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif