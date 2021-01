"Nationenhalle" abgerissen, grünes Licht für Volleyball-Heimstätte

Jahrzehntelang war die Halle 4 auf dem Messegelände Ried bei der großen Herbstmesse eine der am meisten frequentierten Hallen. Besser bekannt war diese als "Nationenhalle", die anlässlich des 100. Geburtstages der Rieder Messe 1967 neu erbaut wurde. Nach mehr als 50 Jahren ist jetzt das Ablaufdatum für die Halle gekommen. Anfang dieser Woche wurde mit dem Abriss begonnen.

Wie berichtet, wird an diesem Standort die neue Volleyballhalle des UVC Weberzeile Ried gebaut. Die neue Heimstätte des Volleyball-Bundesligavereins soll bis zu 1000 Fans Platz bieten. Im Dezember wurde endlich auch vom Bund grünes Licht für das 2,5-Millionen-Euro-Projekt gegeben. Die Rieder Volleyballer müssen seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse im Jahr 2016 die Heimspiele in der Messehalle 18 absolvieren. Nach dem Abriss der ehemaligen Nationenhalle soll rasch mit dem Bau begonnen werden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at