Nach Motorradunfall in Roßbach: Polizei sucht Audi-Fahrer

Hat er den Unfall vielleicht gar nicht bemerkt oder ist er bewusst einfach weitergefahren? Das fragt sich die Polizei nach einem Fall von Fahrerflucht im Gemeindegebiet von Roßbach (Bezirk Braunau).

Ein junger Motorradfahrer war am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Sturz auf der Gemeindestraße, Höhe Roßbach 23, in einer unübersichtlichen Kurve zu Sturz gekommen. Zuvor hatte er versucht, einem silbernen Audi, der mittig auf der Fahrbahn unterwegs gewesen sein dürfte, auszuweichen und war dabei auf das Bankett gekommen.

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Braunau zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er in das Krankenhaus Ried gebracht werden musste. Der silberne Audi fuhr ohne anzuhalten weiter. Etwaige Zeugen und der betroffene Lenker des silbernen Audi werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altheim unter der Telefonnummer 059133 4202 in Verbindung zu setzen.

