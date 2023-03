Musikstars kommen zu Ostern nach Taiskirchen

Lemo kommt am Ostersamstag zum Glory Sound Festival.

Am Ostersamstag, 8. April, geht es um 18 Uhr los. Die bekanntesten Interpreten sind die Grazer Mundart-Popband Granada und der Sänger Lemo, der bereits mehrfach als österreichischer Songwriter des Jahres ausgezeichnet wurde. Die Oberösterreichischen Nachrichten begleiten das zweitägige Musikfestival als Medienpartner. "Am Samstag gibt es von 18 bis 3.30 Uhr ein dichtes Programm", sagt Manuel Mitterlindner vom Organisationsteam des Glory Sound Festival. Das Clubbing am Ostersonntag, 9. April, beginnt ebenfalls um 18 Uhr.

Tickets sind bei allen Ö-Ticket-Stellen und Raiffeisenbanken erhältlich. Tagestickets für Samstag gibt es ab 25,90 Euro, für Sonntag ab 14,90 Euro. Zwei-Tages-Pässe kosten 36,90 Euro. Alle Infos: www.glorysound.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper