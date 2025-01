Musikschule Raab feiert 2025 ihren 75. Geburtstag

Den Grundstein legten Leopold Daxberger und Fritz Neißer. In den herausfordernden Nachkriegszeiten gründeten die beiden Musiker im Jahr 1950 eine Musikschule in Raab. Eine Initiative, die sich in den nachfolgenden Jahren als Meilenstein für den musikalischen Nachwuchs in der Region erweisen und die umliegenden Musikkapellen und Chöre stärken sollte. Daxberger und Neißer leisteten aufwendige Pionierarbeit, die ersten Schüler wurden von ihnen auf verschiedenen Instrumenten unterrichtet.

2025 feiert die Raaber Musikschule nun ihr 75-jähriges Bestehen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Schule zu einer wichtigen Institution für die kulturelle Landschaft im Bezirk Schärding entwickelt. Neben der Musikschule sind auch die Bücherei und der Kunst- und Kulturverein Raab im Schulgebäude untergebracht.

Wiege für Talente

"Die beeindruckende Entwicklung zeigt, wie tief verwurzelt die Musik in der Region ist und wie nachhaltig sie das kulturelle Leben bereichert. Die Musikschule Raab bleibt ein Vorbild dafür, wie Bildung und Kunst Hand in Hand das Gemeinschaftsleben fördern können", sagt der derzeitige Musikschuldirektor Gerald Karl. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche werden aktuell von zwölf professionellen Lehrern unterrichtet. Unter den Lehrkräften sind auch einige ehemalige Schüler, die ihre ersten musikalischen Schritte in Raab setzten. Vielen Talenten gelang von Raab aus sogar der Sprung in angesehene Orchester oder Universitäten. Bemerkenswert sei laut Karl zudem, dass fünf aktive Musikschullehrer in Raab wohnten. "Das zeigt nicht nur die Verbundenheit mit ihrer Heimat, sondern auch die erfolgreiche musikalische Ausbildung und Förderung in der Region", sagt der Direktor. Die Musikschule in Raab bleibe ein leuchtendes Beispiel dafür, wie kulturelle Traditionen gepflegt und Neues an kommende Generationen weitergegeben werde.

Gerald Karl, Direktor der Landesmusikschulen in Raab und Andorf Bild: vabe

Zwei Konzerthöhepunkte

Für das Jubiläumsjahr hat das Team rund um Direktor Karl ein entsprechendes musikalisches Programm auf die Beine gestellt. Erster Höhepunkt ist der Festakt im Rahmen eines Lehrerkonzerts am Donnerstag, 23. Jänner (19.30 Uhr). Darunter sind auch viele namhafte Musiker, die ihre musikalischen Wurzeln in der Raaber Musikschule haben. Diese stehen auch am 28. März im Mittelpunkt. In Kooperation mit dem Musikverein St. Willibald wird ein Solistenkonzert ehemaliger Schüler veranstaltet. Unter anderen stehen mit Manuel Huber und Matthias Haslinger zwei gebürtige St. Willibalder auf der Bühne, die mittlerweile in den Reihen renommierter Orchester sitzen. Huber ist seit Jahren fixer Bestandteil des Horn-Registers bei den Wiener Philharmonikern, Tubist Haslinger ist im Orchester des Klagenfurter Stadttheaters engagiert. Beide haben ihre ersten Töne in der Musikschule Raab gespielt.

