Musikschul-Band lädt zum Konzert

Die einzige Musikschulbrassband Oberösterreichs, in der Schüler und Lehrkräfte aus dem Fachbereich Blechbläser mitspielen, lädt am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, zum Konzert ein. Unter der Leitung von Gerold Weinberger musizieren die Musiker, die an der LMS Mattighofen gelernt haben und/oder immer noch lernen. Sie versprechen einen tollen Brassklang: vom samtigen Pianoklang bis hin zu technischen Gustostückerln und Gesangseinlagen. Gespielt wird im Stadtsaal Mattighofen, der Eintritt ist frei.

