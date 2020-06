"Multilokale" bringen sich für Region Ried ein

Menschen, die neben Ried (und Umland) noch weitere Lebensmittelpunkte an anderen Orten haben, sollen eine Plattform in der Region haben, um als "Multilokale" ihr Wissen, Erfahrungen und Potenziale in die Gestaltung und Weiterentwicklung der Region einzubringen.

"Die Multilokalen sprechen Ried hohe Lebensqualität zu – ihre Bedürfnisse gestalten sich aufgrund ihres Lebensstils zum Teil aber anders als jene von Menschen, die dauerhaft hier leben. Diese spezifischen Bedarfe wollen wir mit Beteiligung der Zielgruppe nun weiter vertiefen", sagt Stefanie Moser, Projektverantwortliche seitens des Regionalmanagements. Nun geht es an einen weiteren Workshop.

Als Schwerpunktthemen gesehen werden unter anderem Mobilität, junge, attraktive Wohnformen für die Innenstadt und die alternative Ausgehszene. "Die Teilnehmer sehen die Stadt Ried sehr positiv. Viele spannende Ideen aus ihren verschiedenen Lebensorten wurden eingebracht. Nun gilt es diese auf den Boden zu bringen und für Ried anzupassen", so Regionalmanagerin Sandra Schwarz.

Auch für den Termin am 26. Juni von 16 bis 19 Uhr im Rieder Sparkassen-Stadtsaal sind multilokal lebende Menschen sowie am Thema Interessierte eingeladen, sich einzubringen. Anmeldung unter Tel.: 07722/65100-4103.