Mobilitätswoche: Sieg für Braunau

Im Rahmen eines landesweiten Gemeindewettbewerbs zur Europäischen Mobilitätswoche im September hat die Stadt Braunau mit ihrem Angebot den Sieg errungen. Mit der Aktion Nachbarschaftsradeln und der kostenlosen Nutzung des Citybusses machte Braunau mobil.

"GEHmeindeRADsitzung"

Wer einen vollständigen und funktionstüchtigen Satz aus Licht und Reflektoren hatte, wurde im Rahmen eines "Lichtcheck" an mehreren Schulen belohnt. Die Radständer-Erneuerung an zwei Schulen war ebenso Teil der diesjährigen Mobilitätswoche wie die Einladung zur "GEHmeindeRADsitzung". Und es gibt Verbesserungen der Radinfrastruktur in Kooperation mit den Nachbargemeinden. Für ihr Engagement erhält die Stadtgemeinde einen Gutschein für ein E-Bike im Wert von 1700 Euro.