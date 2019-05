Millionenschuster in Mettmachs Festspielhalle

Premiere für das Lustspiel ist am Samstag, 22. Juni, um 20 Uhr. Neun weitere Aufführungen folgen. Mehr als 50 Mitwirkende sind angekündigt, Regie führt Raimund Stangl.

Der verwitwete Schuster Ignaz Stangelmayer – genannt der "Schusternazi" – lebt mit seiner Tochter Anna in ärmlichen Verhältnissen in Zeidlfing. Eines Tages kommt er durch einen Lotteriegewinn zu viel Geld und führt von da an ein Leben in großem Stil – mit Irrungen und Wirrungen. Weitere Termine: 27. Juni sowie am 4., 5., 6., 11., 12. , 14., 18. und 20. Juli. Weitere Details zum Stück sowie zu Terminen und Kartenreservierung auf www.theater-mettmach.at.

