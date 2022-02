Lkw-Lenker hörte Flüchtlinge klopfen und alarmierte Polizei

Der Mann war am Sonntagvormittag auf der Innkreisautobahn bei Suben unterwegs, als er plötzlich Klopfgeräusche von der Ladefläche hörte. Er alarmierte sofort die Polizei. Die Polizeistreife Suben und die Autobahnpolizei Ried ließen daraufhin am Zollamt Suben die Ladefläche öffnen. Im Lkw befanden sich drei pakistanische und drei afghanische Flüchtlinge, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Die Migranten gaben an, dass sie in Rumänien auf die Ladefläche des Sattelanhängers gebracht worden sind, während der Lkw-Lenker im Führerhaus schlief. Die sechs Personen wurden zur Fremdenpolizei gebracht.