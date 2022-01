Lkw-Auflieger brannte aus

Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Passau hatte einen brennenden Reifen am Auflieger eines fahrenden ungarischen Sattelzuges bemerkt. Der 47-jährige Lenker konnte den Lkw am Standstreifen anhalten und die Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln, bevor der Auflieger, beladen mit Elektronikteilen, vollständig in Brand geriet. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.