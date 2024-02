Livemusik, Auftritte und Jam-Sessions

Im Jahr 2024 melden sich die Verantwortlichen zurück und laden zu musikalischen Schmankerln ins Gasthaus Berger nach St. Peter ein. Am Freitag, 1. März, um 20 Uhr tritt das Jazztrio "Gravity" mit Andreas Haidecker an der Gitarre, David Dolliner am Bass und Gernot Bernroider am Schlagzeug auf. Im Anschluss geht es musikalisch weiter: Zahlreiche Musiker haben sich zum gemeinsamen Musizieren und Jammen angekündigt. Die Zuhörer dürfen sich beim gemütlichen Beisammensein auf Livemusik von Dixieland bis Rock freuen.

Sitzplatzreservierungen für die NYC-Musikmarathon-Jam-Session werden telefonisch unter 07722-62534 entgegengenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper