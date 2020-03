Leopoldine Klooz: Ortsmitarbeiterin und Jegingerin der ersten Stunde

In Jeging lebt sie schon ihr ganzes Leben, seit es die Braunauer Warte gibt (und auch schon zuvor), liefert sie Ortsnachrichten aus ihrer Gemeinde: Leopoldine "Poldi" Klooz, die vorige Woche ein ganz besonderes Jubiläum feierte, ihren 70. Geburtstag.

Die 700-Seelen-Gemeinde Jeging sei "klein, aber fein", so Klooz, und liegt direkt an der Mattig. Auf Reisen geht sie gerne mit ihrem Mann Manfred. Gemeinsam haben sie schon viele Städte Europas gesehen, "aber ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir nach Hause zurückkehren", sagt sie. Klooz genieße die Ruhe, die Landschaft und das Dorfleben in Jeging ganz besonders.

Es gibt viele Vereine im Ort. Mit dem Sportverein, Tennisclub, Heimatverein, Seniorenbund und Kameradschaftsbund nennt sie nur einige. Sie selbst ist auch aktiv: bei den Jeginger Goldhauben, die heuer 40-Jahr-Jubiläum feiern, beim Kirchenchor, bei dem sie seit 1972 Mitglied ist, und bei der Katholischen Frauenbewegung. Vor den hohen Feiertagen, wie Ostern, Weihnachten, Pfingsten, trifft sich der Chor zum Proben. "Mir geht es um den Zusammenhalt. Ein reges Vereinsleben tut einer Gemeinde gut", sagt Klooz.

Viel Zuzug

In Jeging hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Wenn Poldi Klooz an die Zeit zurückdenkt, fällt ihr vor allem eines auf: "Früher hat in der Gemeinde jeder jeden gekannt. Man hat sich sonntags noch in der Kirche getroffen. Heute ist das nicht mehr so." Viele Junge ziehen zu, nur wenige engagieren sich. Klooz würde sich wünschen, dass sich die "Neuen" besser ins Dorfleben einbinden, oft kenne man den eigenen Nachbarn nicht mehr.

Kein Nahversorger im Ort

Sie bedauert, dass es im Ort keinen Nahversorger mehr gibt. Zum Einkaufen müssten die Jeginger nach Lochen, Munderfing oder zum Kramer z’Kirchberg ausrücken. Einen Metzger habe es in Jeging nie gegeben, aber einen Bäcker, der aber auch schon vor Jahren zugesperrt hat. Heute fährt nur mehr ein Bäcker mit dem Auto durch die Gemeinde und beliefert die Haushalte. Auch das Wirtesterben macht keinen Bogen um Jeging. Mit dem Mostheurigen Sagmeister und dem Gasthaus Kücher hat Jeging nur noch zwei Wirte. "Früher waren es drei Gasthäuser, zwei davon hatten einen Saal für Großveranstaltungen oder Bälle", weiß Klooz. Ansonsten sei es aber ruhig in der Gemeinde, große Aufreger gebe es nicht. Was sie begrüße.

Hobbys hat Klooz viele. Neben dem Singen näht, kocht und bäckt sie gerne. Ortsmitarbeiterin bei der Braunauer Warte ist Klooz, weil sie sich geistig fit halten möchte und will, dass die Anliegen der Jeginger im Bezirk präsent sind. Dafür hat sie sich sogar der Technik geöffnet: 2009 kaufte sie sich einen Laptop, damit sie die Meldungen per Mail an die Redaktion schicken kann. Zuvor ging das per Post oder Telefon. Und wenn mal was feigelt? Dann stehen ihr ihre zwei Kinder oder ihre sechs Enkeltöchter als Ansprechpartner mit Freude zur Verfügung.

Artikel von Lisa Penz l.penz@nachrichten.at