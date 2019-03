Leerstände in der Rieder Innenstadt: "Es fehlt am Mut zur Investition"

RIED. Das Thema "Bauen und Wohnen im baulichen Bestand der Innenstadt" stand beim Rieder Baukultur-Stammtisch vergangene Woche im Mittelpunkt. Viele Interessierte diskutierten über Leerstände und die Möglichkeit, diese zu füllen.

Mit einer Besichtigung des Taitl-Hauses wurde der Baukultur-Stammtisch in Ried eröffnet. Bild: Nico Schoßleitner

Moderator Franz Koppelstätter vom Architekturforum Linz hielt eingangs fest: "In der Rieder Innenstadt gibt es einen nicht zu leugnenden Leerstand bei Erdgeschoßflächen, aber auch in den Obergeschoßen gibt es großen Wohnleerstand". 263 Objekte in der Innenstadt wurden untersucht, davon standen in 94 die Flächen über dem Erdgeschoß teilweise oder komplett leer. Die Erdgeschoßflächen wurden in dieser Erfassung ausgenommen.

"Warum stehen die Obergeschoße leer?", fragte Franz Koppelstätter.

Es fehlt der Mut zur Investition

Als eine der Ursachen sprach Immobilienmakler Franz Meisenberger den "Mangel an Risikofreudigkeit der Objektbesitzer bei Investitionen" an: "Es ist niemand bereit, zu investieren!" Das bestätigte auch Baustadträtin Claudia Schoßleitner (ÖVP): "Die Pilotstudie, die die Leerstände erfasst, hat nicht nur die Erdgeschoßflächen, sondern auch die ersten, zweiten und dritten Obergeschoße betrachtet. Es gab dazu auch Befragungen der Liegenschaftseigentümer, warum diese nicht investieren. Die Antwort lautet: "Fehlender Mut!" Bürgermeister Albert Ortig sagte als Begründung für die Verlagerung der Wohnbauaktivitäten auf Stadtränder bzw. Umlandgemeinden: "Ein Stadthaus zu sanieren, ist weitaus teurer, als einen Neubau am Stadtrand zu errichten." Ohne Eigentümerwechsel bei Innenstadtobjekten sei vielfach keine Bereitschaft zur Investition vorhanden, sagte Ortig. "Ohne Lobbyismus wird es schwierig, hier Lösungen zu finden", so der Rieder Bürgermeister.

Zusammenschluss notwendig

Ein weiteres Hemmnis sei die Baustruktur in der Innenstadt. Viele verschiedene Hauseigentümer und zum Teil kleine Grundflächen würden konstruktive Maßnahmen nicht erleichtern. Stadtbaudirektor Gerald Muhr sagte: "Ried hat eine Tradition als Handelsstadt. Dementsprechend sind die Erdgeschoßflächen als Handelsflächen ausgerichtet und werden dafür genutzt. Es wird unumgänglich sein, diese Strukturen zu ändern. Etwa in der Form, dass man zwei, drei Häuser zusammenschließt." Dadurch könne man auch allfällige Aufschließungskosten in den Griff bekommen. "Die Eigentümer davon zu überzeugen, dass es nur über einen Zusammenschluss geht, die Leerstände zu revitalisieren und zu nutzen, wird schwierig", konstatierte ein anwesender Architekt. "Die Struktur der Innenstadthäuser hemmt, das Interesse von Investoren ist vorhanden", ergänzte Bürgermeister Albert Ortig.

Die erforderlichen Parkplätze für Innenstadt-Bewohner würde ein Innenstadt-Parkhaus (die OÖN haben kürzlich exklusiv berichtet) lösen, wie überhaupt das Parkplatzthema ein sehr wichtiges sei, sagte Ortig.

Auch die Frequenz in der Innenstadt wurde angesprochen. 22 neue Geschäfte im Stadtzentrum seien im Jahr 2018 eröffnet worden, sagte eine Vertreterin des Rieder Stadtmarketings und fügte hinzu: "Wir brauchen die Frequenz in der Innenstadt, um neuen Firmen die Zukunft sichern zu können." Architekt Werner Bauböck konkretisierte: "Die Leute wollen dort wohnen, wo die Infrastruktur vorhanden ist."

*

Bei den Architekturtagen am 24. und 25. Mai wird die Debatte weitergeführt. Auch die Innviertler Künstlergilde wird diesem Thema eine Ausstellung widmen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema