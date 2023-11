Thermenlauf: Nächstes Großevent in Geinberg

Am Sonntag werden wieder hunderte Läuferinnen und Läufer zum Thermenlauf in Geinberg erwartet.

"Der Thermenlauf in Geinberg gehört zum Spätherbst wie das Laub auf der Strecke", sagt Alois Petermair. Seit der zwölften Auflage organisiert er gemeinsam mit seinem Team vom Laufclub (LC) Geinberg die große Sportveranstaltung, die sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten im Innviertel – und darüber hinaus – entwickelt hat. Am kommenden Sonntag geht der Thermenlauf in seine bereits 24. Auflage. Die OÖN sind als Medienpartner wieder mit dabei. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 400 begeisterte Läuferinnen und Läufer an den Start, so viele sollen es laut Petermair auch heuer wieder werden. "Zumindest sind 400 Teilnehmer unser Wunschziel. Wenn das Wetter mitspielt, ist das sicher möglich. Über mehr beschweren wir uns natürlich auch nicht", sagt Petermair.

Mit der Anmeldephase zeigt sich der erfahrene Organisator bislang zufrieden. Viele Teilnehmer bräuchten aber eine längere Anlaufzeit. "Das hat sich in den vergangenen Jahren eingebürgert, dass erst kurz vor dem Event noch viele Anmeldungen eintreffen", erklärt Petermair. Mit seinem eingespielten Team befindet er sich aber bereits länger in der heißen Vorbereitungsphase für das große Laufevent. Von der Organisation der Streckenposten über die Koordination der behördlichen Auflagen bis hin zur Verpflegung: Wenn am Sonntag um 10 Uhr der erste Startschuss fällt, soll alles bestens funktionieren. Den Beginn macht traditionell der Nachwuchs in den Läufen über 580 und 900 Meter. Um 10.30 Uhr starten Jugend, Frauen und Herren auf den Strecken über 5300 beziehungsweise 10.000 Meter, die auch zum Grenzlandcup 2023 zählen.

Alois Petermair, langjähriger Organisator des Thermenlaufs Geinberg. Bild: HCH-Fotopress

"In der Region etabliert"

Der Thermenlauf punkte vor allem mit seiner herausfordernden Strecke, so Petermair: "Unser Lauf ist als anspruchsvolles Event bekannt. Das gefällt vielen ambitionierten Läufern. Hinzu kommt natürlich das besondere Ambiente." Herausforderungen berge aber auch die Organisation Jahr für Jahr. "Je besser du darin wirst, umso mehr wachsen auch die Ansprüche. Aber so haben wir den Thermenlauf auch als große Sportveranstaltung in der Region etabliert", sagt Petermair. Dass dem so ist, will er am Sonntag gemeinsam mit seinem Team einmal mehr unter Beweis stellen.

24. Thermenlauf

Sonntag, 12. November, Start um 10 Uhr. Start und Ziel im Thermenbereich.

Online-Anmeldung möglich bis Samstag, 11. November, 12 Uhr. Unter diesem Link können Sie sich anmelden.

Autor Valentin Berghammer