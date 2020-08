Künstlergilde mit "art corona"

"Um unseren Räumlichkeiten wieder Leben einzuhauchen und der Kunst eine Stimme zu geben, zeigt die Künstlerschaft Werke und Arbeiten aus der Corona-Zeit", so die Gilde. Unter dem Titel "art corona" sind vielerlei Arbeiten der Gildenmeister in den verschiedensten Techniken zu sehen.

Die Ausstellung in den Räumlichkeiten an der Adresse Rieder Kirchenplatz 11 kann jeden Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr oder mittels Voranmeldung unter: ikg.ried@gmx.at auch an anderen Tagen besichtigt werden. Diese Schau läuft bis Mitte September.

