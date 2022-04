Kallinger Straße wird verbessert

Der 1,2 Kilometer lange Abschnitt soll an die aktuellen Verkehrsanforderungen angepasst werden, für den Bau in nur sieben Monaten ist eine Totalsperre der Kallinger Straße notwendig. Eine lokale Umleitungsstrecke ist eingerichtet. "Es wird breiter, besser und sicherer", so Landesrat Günther Steinkellner beim Spatenstich.

Projekt um 3,5 Millionen Euro

Neben einer Verbreiterung und besseren Kurvenradien kommt es zu einer Umlegung des Straßenverlaufs im Bereich der Ortschaft Inding. Zudem wird ein Geh- und Radweg errichtet. Die Gesamtkosten werden mit rund 3,5 Millionen Euro beziffert.