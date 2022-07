Jazz am Bauernhof lockt am Wochenende nach Diersbach

Das Inntöne-Festival lockt von 22. bis 24. Juli mit jeder Menge Jazz auf den Bauernhof von Paul Zauner in Diersbach – auf die große Open-Air-Festivalwiese des Buchmannhofs.

Das bereits 37. Inntöne-Festival wartet mit herausragenden internationalen Künstlern auf, Klassiker und Traditionalisten werden ebenso zu hören sein wie Vertreter der Moderne und Weltmusiker. Wie gewohnt legen sich die Organisatoren auch mit jeder Menge Kulinarik ins Zeug, dazu gibt es Kunst und Kinderprogramm. Wer will, kann um den Hof campieren. Und die Konzerte werden professionell aufgezeichnet, um über das Jahr via Radiostationen weltweit mehrere Millionen Jazzfans zu erreichen.

Musikalisch eröffnet wird mit Tuba Skinny und neuer New-Orleans-Musik. Zu den bekanntesten brasilianischen Multiinstrumentalisten und Avantgardisten zählt Hermeto Pascoal, der ebenfalls am Freitag zu Gast ist. Als spannende Neuentdeckung gilt die junge Saxofonistin Nicole Glover aus New York, eine ebenfalls außerordentlich spannende Künstlerpersönlichkeit ist die Soul- und Jazzsängerin Dana Masters aus den USA, so Paul Zauner.

Längstens herbeigesehnt wird auch Richard Bonas Auftritt bei den Inntönen: Der Grammy-nominierte Bassist, Gitarrist und Sänger aus Kamerun zaubert am Samstag zusammen mit dem kubanischen Klaviervirtuosen Alfredo Rodriguez. Bona stand schon mit Leuten wie Chick Corea, Manu Dibango, Joe Zawinul oder Bobby McFerrin auf der Bühne.

Einen Reichtum an Klangfarben präsentieren am Festival-Sonntag unter anderem Trompeten-Virtuose Markus Stockhausen sowie Monty Alexander mit seinen karibischen Einflüssen und Mario Rom’s Interzone mit ihrem zwingenden Sound, so die Organisatoren. Den Festival-Abschluss mit New-York-Sound serviert Pianist Gerald Clayton am Sonntagabend mit seinem Trio. Infos zu Programm und Tickets auf www.inntone.com