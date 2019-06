Innviertler ist neuer Obmann von Top-Leichtathletikverein

Der erfolgreiche Langzeitobmann des Leichtathletikvereins IGLA mit Sitz in Natternbach, Hubert Lang, übergibt nach 40 Jahren im Amt an Richard Gierlinger aus St. Florian am Inn – Gierlingers Tochter Natascha unterstützt als Sportliche Leiterin.

Die 22-jährige Studentin und ehemalige Leichtathletin werde die Trainings- und Wettkampfkoordination übernehmen und sich um ideale Bedingungen für die Athleten bemühen.

Er werde die Vereinsverwaltung weiter modernisieren, die Mitgliederinformation erleichtern und das Thema Weiterbildung forcieren, so Richard Gierlinger.

Insgesamt sei der Vorstand auf eine breite Basis gestellt worden, so Gierlinger. "Man soll den Vorstand gar nicht spüren." Erfolgreiche Pferde werden "weitergeritten", sagt er in Richtung der großen IGLA-Veranstaltungen Raiffeisen Silvesterlauf und Josko Laufmeeting. Der 52-Jährige könne aus sportlicher Sicht einen bestens aufgestellten Verein übernehmen: Alleine in den nächsten Wochen sind Athletinnen bei den U20-Europameisterschaften und den U23-Europameisterschaften am Start, in den ersten fünf Monaten gingen schon fünf Österreichische Meistertitel und 16 Landesmeistertitel an die Sportunion IGLA long life.

Langzeit-Obmann Hubert Lang, der "Käptn IGLA", wurde bei einer Versammlung geehrt: 1000 Goldmedaillen, 5000 Stockerlplätze und 20.000 Wettkämpfe gingen unter seiner Führung in den vergangenen 40 Jahren auf das IGLA-Konto ein, dazu 30 mal Trainingslager in Italien und bald 20 Jahre die Firma Starzinger mit der Marke "Long life" als Haupt- und Namenssponsor. "Zieht an einem Strang", so Hubert Lang.