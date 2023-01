Innviertler Holztrocknungsprofis suchen weitere Mitarbeiter

Die durch Kurt Mühlböck 1982 in Eberschwang gegründete Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH beschäftigt 160 Mitarbeiter. Von Beginn an habe sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Fertigung von effizienten und energiesparenden Trocknungstechnologien für Holz spezialisiert. Heute sei es auf diesem Gebiet international führend, so das Unternehmen. Weltweit sind mehr als 13.000 Trocknungsanlagen erfolgreich in Betrieb. Alle Engineering- und Fertigungsschritte erfolgen im eigenen Haus.

Weitere Mitarbeiter werden gesucht, zuletzt wurden 26 Mitarbeiterjubiläen gefeiert. Geschäftsführer Richard Mühlböck hob im Kreis der Jubilare zwei Mitarbeiter besonders hervor, die bereits 30 Jahre im Unternehmen tätig sind. Sechs der Jubilare sind seit ihrer Lehrzeit an Bord und haben im Unternehmen Leitungsfunktionen inne. "Die vielzitierte ‚Karriere mit Lehre‘ ist bei uns für jeden interessierten jungen Menschen möglich", so Mühlböck. Vergangenes Jahr sei ein spezieller Prozess für eine schnelle und unkomplizierte Bewerbung installiert worden, in dem alle Bewerber innerhalb eines Arbeitstages eine Antwort und innerhalb von nur vier Tagen einen Termin für ein Kennenlerngespräch erhielten, so das Unternehmen.

Durch die technologische Weiterentwicklung habe sich Mühlböck Holztrocknungsanlagen zu einem wichtigen Player in der Holzindustrie mit einem hohen internationalen Marktanteil entwickelt. Der familiengeführte Betrieb sei in der Region um Eberschwang ein wichtiger Arbeitgeber.

"Unsere Belegschaft identifiziert sich stark mit unserem Betrieb. Der Werkstoff Holz wird nach unserer Überzeugung mehr denn je unsere Zukunft gestalten, ob im Baubereich, in der Industrie oder als Energieträger. Heimisches Holz ist krisenfest und unsere Technologie hocheffizient", so Richard Mühlböck, der das Unternehmen seit 2018 leitet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper