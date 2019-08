Hausherren waren "unschlagbar"

Bei diesem Wettkampf konnten sich die Sportler des ATSV Schärding – die zugleich Gastgeber waren – gegen starke Konkurrenz durchsetzen und den Bundesmeistertitel ins Innviertel holen. In der Besetzung mit "Moar" Franz Angsüsser, Hans Königsbauer, Walter Schnirzer und Alois Jell zeigten die Schärdinger Plattenwerfer auch heuer wieder eine hervorragende Leistung. Von den 16 Partien gewannen die Innviertler zwölf Spiele und verloren nur vier Mal. Bei großer Hitze wurde den Sportlern auch körperlich alles abverlangt. Von 10 Uhr Vormittag bis 17 Uhr "flogen die Hufeisen" am ATSV-Platz bei der Pram. Auch die Länderwertung ging klar an Oberösterreich. Den zweiten und dritten Platz belegten mit Hackledt und Riedau zwei weitere Innviertler Teams.

Neben der sportlichen Leistung gebührt dem Verein unter Obmann Franz Angsüsser auch ein großes Lob für die hervorragende Organisation des Turnieres.

