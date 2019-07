Größte PV-Eigenverbrauchsanlage Österreichs

Der stark expandierende Automatisierungsspezialist B&R mit Sitz in Eggelsberg hat seine Photovoltaikanlage erweitert und die Leistung von einem Megawatt auf 1,5 Megawatt erhöht. Die Anlage sei damit die größte Eigenverbrauchsanlage in Österreich. B&R nutzt den umweltfreundlichen Solarstrom für die hauseigenen Fertigungsanlagen. Die Leistung entspricht dem jährlichen Verbrauch von 430 Einfamilienhäusern. Installiert ist die Photovoltaikanlage auf den Dächern der B&R-Produktionsgebäude und nimmt eine Fläche von rund 12.000 Quadratmetern ein. "Wir sind stolz, mit der Erweiterung aktuell die größte Eigenverbrauchsanlage in Österreich zu haben", sagt B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer. Das Land Oberösterreich unterstützte die Erweiterung der Anlage.

