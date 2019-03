Geprobt wurde genug, jetzt wird bei den Frühjahrskonzerten aufgespielt

BEZIRK RIED. Gleich vier Musikkapellen im Bezirk Ried laden zu ihren Frühjahrkonzerten ein.

Die Wippenhamer Solistinnen auf der Klarinette, von links: Alexandra Strobl und Johanna Regl. Bild: MV Wippenham

In den Wochen vor Ostern liegt "Musik in der Luft". Gleich vier Musikkapellen des Bezirkes laden an den kommenden zwei Wochenenden zu ihren Frühjahrskonzerten ein. Den Auftakt machen Kirchheim und Senftenbach.

1 Trachtenkapelle Kirchheim/I.: Ein besonderes Highlight des heurigen Konzertes ist ein Marimbasolo. Molly Studwell steht bereits zum zweiten Mal im Rampenlicht und wird das Stück "Concertino for Marimba and Winds" von Alfred Reed auf dem Marimba zum Besten geben. Die 17-Jährige absolvierte 2018 das Goldene Leistungsabzeichen mit Bravour. Jazzig unterwegs sind die Musiker mit den Stücken "Caravan" von Duke Ellington und "South Rampart Street Parade" von Chris Barber.

Frühjahrskonzert der TK Kirchheim am Freitag, 22., und Samstag, 23. März, jeweils um 20 Uhr im MID. Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern.

2 Musikverein Senftenbach: Mit dem Frühjahrskonzert in der Mehrzweckhalle St. Martin eröffnet der Musikverein Senftenbach – erstmals unter der Leitung von Anika Angermair – sein 95-jähriges Gründungsjubiläumsfest. Auch die Jungmusiker aus Senftenbach und Utzenaich zeigen mit Richard Stephan am Dirigentenpult ihr Können. Das heurige Jubiläumsjahr wird mit einem großen Musikfest von 31. Mai bis 2. Juni in Senftenbach gefeiert.

Frühjahrskonzert des Musikvereins Senftenbach am Samstag, 23. März, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle St. Martin. Karten gibt es bei allen Musikern.

3 Musikverein Wippenham: "Hereinspaziert" in den Konzertstadl Loryhof: Mit diesem Walzer von C. M. Ziehrer lädt der Musikverein zum heurigen Konzert ein. Die beiden Klarinetten-Solistinnen Alexandra Strobl und Johanna Regl werden im ersten Teil das Stück "Launische Klarinetten" zum Besten geben. Im zweiten Teil geht es modern und traditionell weiter, z. B. mit dem "Kaiserin Sissi Marsch oder Melodien aus "Superman". Auch eine "Reise zum Ende der Welt" wird das Publikum gemeinsam mit den Wippenhamer Musikern unternehmen.

Frühjahrskonzert des MV Wippenham am Freitag, 29., und Samstag, 30. März, jeweils um 20 Uhr im Kulturstadl Loryhof.. Vorverkaufskarten bei allen Musikern bzw. unter Telefon 0650/40 36 259 (Obmann Franz Binder).

4 Musikverein Peterskirchen: Unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Schamberger hat der Musikverein ein buntes Konzertprogramm zusammengestellt. Ein Höhepunkt wird sicher das Solostück für drei B-Klarinetten und Bassklarinette "Latin Woods", bei dem Kerstin Flotzinger, Angelika Strasser, Martina Schmid und Kathrin Fischer ihr Können zeigen. Die Ouvertüre "Die Zauberflöte", das Musical "Elisabeth" sowie "Fluch der Karibik" runden den Konzertabend ab.

Frühjahrskonzert des MV Peterskirchen am Samstag, 30. März, 20 Uhr, im Gasthaus Sternbauer. Karten gibt es bei allen Musikerinnen und Musikern. Weitere Infos unter www.mv-peterskirchen.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema