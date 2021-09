Franz Schuh über Lachen & Sterben

Franz Schuh verbrachte das vergangene Jahr überwiegend in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dabei dachte er viel über den Tod nach und schrieb ein neues Buch: "Lachen und Sterben". Darin bietet er dem Schicksal stilistisch die Stirn und rückt dem Tod brillant auf den Leib, dem der 74-Jährige schon manches Mal nahe war. "Entgegen seiner Wichtigkeit hat man den Termin des Todes aber nicht im Kalender eingetragen", sagt Schuh. Wie schon in früheren Werken gibt es Notizen aus Wernstein am Inn und Schärding, wo Franz Schuh regelmäßig kurt.