Fix: Stefan Schneebauer (FPÖ) kandidiert für die Bürgermeisterwahl in Schärding

Er folgt auf Vizebürgermeister Erhard Weinzinger (57), der seit 1994 in der Schärdinger Gemeindepolitik aktiv und seit 2015 auch Vizebürgermeister ist. "Die FPÖ Schärding ist in der glücklichen Lage, mehrere junge, ambitionierte Politiker in ihren Reihen zu haben. Die Entscheidung, dass Stefan Schneebauer meine Nachfolge antreten wird, ist bereits im April 2019, also vor dem Ibiza-Skandal, gefallen", sagt Weinzinger.

"Die Karten bei der Bürgermeisterwahl werden neu gemischt. Ich glaube, dass meine Chancen für den Einzug in die Stichwahl gut sind. Ich werde sicher keine Versprechungen machen, die ich nicht einhalten kann. Im Wahlkampf werde ich, wie ich es immer handhabe, respektvoll agieren", sagte Schneebauer. Er wolle sich für eine noch intensivere Zusammenarbeit von Wirtschaft, Tourismus und der Schärdinger Bevölkerung für eine positive Zukunft der Barockstadt einsetzen, so Schneebauer.

Der 39-Jährige, den man in Schärding als "Stiegenwirt" kennt, ist neben dem amtierenden Stadtchef Franz Angerer (ÖVP) und Vizebürgermeister Günter Streicher (SPÖ) der dritte Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Stadt Schärding. Ein Interview mit Schneebauer lesen Sie in der kommenden Woche in den Innviertler Nachrichten.

Video: Interviews mit Stefan Schneebauer und Erhard Weinzinger

