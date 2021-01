Firma bietet in Ried Corona-Tests

Ab dem heutigen Dienstag, 12. Jänner, wird im Haus Schwanthalergasse 4 getestet. Die Teststation ist jeweils Montag bis Samstag zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr geöffnet und kann ohne Terminvereinbarung besucht werden. Um eine rasche Abwicklung zu ermöglichen, wird aber eine Registrierung unter www.covid-teststation.at empfohlen.

Es werden sowohl PCR-Tests zum Preis von 85 Euro als auch Antigen-Schnelltests um je 29 Euro angeboten. Beim PCR-Test handelt es sich um einen Gurgeltest, der durch das PCR-Labor Novogenia ausgewertet wird. Der Vorgang der Testung selbst dauert wenige Minuten. Das Ergebnis wird im Laufe des Folgetages per SMS zugeschickt. Der Antigen-Schnelltest wird durch einen Mund-Rachen-Abstrich vorgenommen und dauert nur wenige Sekunden. Das Testergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor und wird auch per SMS zugeschickt. Positive Ergebnisse werden automatisch an die Gesundheitsbehörde gemeldet und müssen einer PCR-Nachtestung unterzogen werden, die auf Wunsch vor Ort erledigt werden kann, so das Unternehmen.