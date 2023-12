Fill setzt neue Maßstäbe

Fill forscht an Recycling-Systemen für E-Auto-Batterien.

Einer der größten Kritikpunkte der E-Mobilität ist die Entsorgung von ausgedienten E-Auto-Batterien. Aktuell wird weltweit an verschiedensten Recycling-Systemen geforscht, so auch in Gurten.

Dabei entwickelt ein Konsortium, bestehend aus dem Maschinenbauexperten Fill, der Technischen Universität Graz, dem AVL und dem Automobilcluster Lösungsansätze zur kosteneffizienten Wiederverwertung von Batteriesystemen.

Forschungsprojekt "Battbox"

Das Forschungsprojekt mit dem Namen "BattBox" strebt mehrstufige Verwertungskonzepte an. Aufgrund der nicht vorhandenen Standardisierungen bei Chemie, Design und Zerlegbarkeit werden die Projektpartner ein breites Spektrum an möglichen Prozessen erarbeiten. "In jeder Prozessstufe wird eine Diagnose und Zerlegung der freigelegten Komponenten durchgeführt und nach wirtschaftlichen und sicherheitskritischen Aspekten geprüft", berichtet Josef Ecker, Projektmanager bei Fill. Durch diese strukturierte Vorgangsweise sollen Prozesse zur Gewinnung hochwertiger und sortenreiner Rohstoffe mit bestmöglicher Wiederverwendbarkeit entwickelt werden. "BattBox" wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) als zukunftsweisend bewertet und mit 1,4 Millionen Euro – bei einem Gesamtprojekt-Umfang von knapp zwei Millionen Euro – gefördert.

