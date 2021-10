Erster Heimsieg für UVC Ried im neuen Volleydome

Nachdem der SVR in der Fußball-Bundesliga bereits einen Punkt gegen Klagenfurt geholt hatte, konnten auch die Volleyballer nachlegen. Die Kefer-Truppe zog von Beginn an davon und spielte sich rasch einige Punkte Vorsprung heraus. Beim Stand von 20:15 für Ried schlichen sich aber unnötige Eigenfehler ein. Die Gäste aus Kärnten nutzten die Schwächephase sofort aus und stellten auf 22:22. Michael Fritz, der Aufspieler der Innviertler, brachte aber die notwendige Ruhe ins Team, und so entschieden die Gastgeber Satz eins mit 28:26 für sich.

Im zweiten Durchgang spielten die Rieder erneut einen klaren Vorsprung heraus, und diesmal machte die Mannschaft – angeführt von Tomek Rutecki – den Sack zu. Der letzte Durchgang war hart umkämpft und die Gäste aus Kärnten zeigten wieder einmal, warum man gegen sie nie lockerlassen darf. Am Ende holten sich die Rieder aber auch diesen Satz, und damit war der erste Heimsieg im Raiffeisen Volleydome perfekt. "Wir kennen Klagenfurt und wissen was sie machen, aber dennoch ist es nie einfach, gegen sie zu spielen. Die Verteidigung und die intelligenten Angriffe machen das Spiel oftmals schwierig. Ich bin froh, dass wir heute drei Punkte einfahren konnten", freut sich Aufspieler Michael Fritz über den Erfolg.