Erneut Lenker ohne Kfz-Versicherung erwischt

Erneut hat die deutsche Polizei an der Autobahn im Grenzgebiet zum Innviertel Lenker aus dem Verkehr gezogen, deren Fahrzeuge nicht versichert sind – drei wurden an nur einem Tag erwischt: Ein 54-jähriger Ungar saß am Steuer eines Pkw, dessen Haftpflichtversicherungsschutz bereits seit mehr als zwei Monaten erloschen war. Beim Fahrzeugbesitzer handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen, er war mit dem Ungarn im Auto unterwegs. Die Polizei erstattete Anzeige, die Kennzeichen wurden vor Ort eingezogen. Auch bei der Kontrolle eines 42-jährigen, in Nürnberg wohnhaften Bulgaren stellte sich heraus, dass dieser ohne Haftpflichtversicherung unterwegs war. Er musste sein Auto stehen lassen, eine Anzeige steht ins Haus.

Ebenfalls bereits seit mehreren Wochen erloschen war der Haftpflichtversicherungsschutz eines 24-jährigen Deutschen aus Rheinland-Pfalz. So wie die anderen Erwischten musste er sein Auto stehen lassen.

Und bei der Kontrolle eines 37-jährigen Rumänen wurde festgestellt, dass sein rumänischer Führerschein in Deutschland ungültig ist: Nach einem in Deutschland begangenem Verkehrsdelikt war ihm das Recht, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, aberkannt worden.

Der Mann wird angezeigt, er konnte seine Fahrt aber als Beifahrer fortsetzen.