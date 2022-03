Erleichterung über Wasser-Einigung

Der Grundstückseigentümer hat zuletzt kundgetan, dass er einer Wasserentnahme zu kommerziellen Zwecken nicht zustimmen werde, im Falle öffentlichen Bedarfs aber Zugriff auf die Quelle gewähren würde.

Die örtliche SP hat im Vorjahr mehr als 1100 Unterschriften gesammelt. "Aufgrund vieler guter Gespräche hat sich der Eigentümer gegen eine kommerzielle Förderung des Trinkwassers entschieden. Ich freue mich, dass sich unser Einsatz gelohnt hat", so Paula Rackaseder, SP-Fraktionsvorsitzende in Diersbach. Die vielen Unterschriften hätten gezeigt, dass die Bevölkerung nichts von Privatisierungsplänen beim Thema Wasser halte, so die SP.