Erfolgsprojekt: Aufgrund der großen Nachfrage sucht Rotkreuz "Lesecoach"

SCHÄRDING. Vor drei Monaten startete "Alpha. Meine Chance" in Schärding, um Schulkinder zu fördern.

Sandra Reiser-Lengauer unterstützt das Projekt bereits und ist begeistert. Bild: RK

Gut lesen zu können ist heutzutage unabdingbar. Menschen, die nicht sinnerfassend lesen können, fällt es schwer, in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. Mit "Alpha. Meine Chance" verfolgt das Rote Kreuz das Ziel, Kinder mit Lesedefiziten in enger Zusammenarbeit mit der Schule und den Eltern individuell zu fördern. Im Bezirk Schärding ist dieses Projekt im November 2018 gestartet. Seither sind sechs "Alpha"-Lesecoaches ausgebildet worden.

"Zwei von ihnen begleiten bereits zwei Kinder an zwei verschiedenen Schulen im Bezirk. Sie üben mit ihnen jede Woche an einem Nachmittag mit viel Eifer und Engagement das Lesen", sagt Florian Kurz, Bezirksgeschäftsstellenleiter des Roten Kreuzes Schärding. Die Freude am Lesen sei nicht nur den Lesecoaches anzusehen, sondern übertrage sich auch auf die Kinder. "Ich finde das Projekt so toll, da ich genau dort, wo es Defizite gibt, durch meine Mithilfe etwas Positives bewirken kann. Es hat mich wahnsinnig gefreut, als mir mein anvertrautes Lesekind das erste Mal von seiner Leseerfahrung berichtet hat", erzählt Sandra Reiser-Lengauer, "Alpha"-Lesecoach des Roten Kreuzes Schärding.

Freiwillige gesucht

"In unserem Bezirk gibt es noch bei weitem mehr junge Menschen, die eine regelmäßige, gezielte Leseförderung benötigen. Deshalb freut sich das ‘Alpha’-Lesecoach-Team über Zuwachs", sagt Kurz. Jeder der gerne mit Kindern arbeitet und unter der Woche am Nachmittag für zwei bis drei Stunden Zeit hat, sei willkommen. Interessierte können sich jederzeit telefonisch unter Tel.: 07712/2131 oder per Mail: sd-office@o.roteskreuz.at an RK-Jugendkoordinatorin Susanne Schopf wenden.

