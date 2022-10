Erfolgreiche Suchaktion: 40-Jähriger aus St. Aegidi wohlauf

Wie nun bekannt wurde endete in dieser Woche eine Personensuche im Gemeindegebiet von St. Aegidi (Bezirk Schärding) erfolgreich. Ein 40-jähriger Mann wurde seit Dienstagabend vermisst und war spurlos verschwunden. Mit Unterstützung der Hundestaffel des Roten Kreuzes, der Hundebrigade des Landes sowie der Polizei machten sich die Feuerwehren St. Aegidi und Hackendorf am Mittwochvormittag auf die Suche nach dem Vermissten. Nach einer Stunde war sie bereits erfolgreich: Ungefähr 500 Meter entfernt vom Wohnhaus des 40-Jährigen fanden die Einsatzkräfte den vermissten Mann in einem Waldstück. Er war ansprechbar und wurde aus dem steilen Gelände gerettet. Das Rote Kreuz kümmerte sich anschließend um die weitere Versorgung. „Durch den Einsatz von Einsatzkräften aus Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei konnte die Person rasch gefunden werden“, lobt Wolfgang Stadler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Aegidi, die Zusammenarbeit.