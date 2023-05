Elena und Klaus sind die "Gesichter" des Meetings

Elena Trinks wird am 26. Mai in Ried über 800 Meter starten.

Das eigene Gesicht auf unzähligen Plakaten sehen – für Elena Trinks und Klaus Grünbart gehört das seit Kurzem zum Alltag. Die beiden Leichtathleten sind die Aushängeschilder der LAG Genböck Haus Ried, die am Freitag, 26. Mai, ab 15.30 Uhr das Rieder Leichtathletik-Meeting veranstalten wird. Darum haben sich Simon Wakonig und seine Kollegen vom Organisationsteam entschieden, dieses flotte Duo auf die Plakate für die Bewerbung des Meeting zu drucken.

Dass beide in ihren Paradedisziplinen über 200 (Klaus) und 800 Meter (Elena) am 26. Mai gefordert sind, daran arbeitet Michael Duft. Er ist für die Verpflichtung der Athleten zuständig und seit Wochen in Kontakt mit zahlreichen Managern.

Sprinter Klaus Grünbart (links) nimmt die 200 Meter in Angriff. Bild: privat

Fix zugesagt haben bereits die beiden Tschechinnen Kimberly Ficenec und Pavla Stoudkova, die sich über 800 Meter unter anderem mit "Hausherrin" Elena Trinks duellieren werden. Die 100 Meter Hürden werden Andrea Zabloudilova und Katerina Kodrova in Angriff nehmen.

Neben den hochkarätig besetzten Bewerben gibt es heuer wieder einen Zuschauerbewerb und Läufe, die zum Innviertler Kids Cup zählen. Interessierte können sich für die Bewerbe anmelden (per E-Mail an anmeldung@lag-ried.at). Weitere Infos und den Zeitplan für das Meeting unter lag-ried.at.

