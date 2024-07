Ein Spektakel in Uniform: "Der Große Österreichische Zapfenstreich"

Früher läutete das Stück "Der Große Zapfenstreich" die Nachtruhe des Militärs musikalisch ein. Heute hat das dreiteilige, zeremonielle Werk aber vor allem einen Sinn: die Menschen zu unterhalten. Der "Große Österreichische Zapfenstreich" ist ein zeremonielles Musikstück, das 1965 von Siegfried Somma nach alten österreichischen Trommelrufsignalen und Traditionsmärschen anlässlich der 600-Jahr-Feier der Zugehörigkeit Tirols zu Österreich zusammengestellt wurde. Am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr wird es in Munderfing gezeigt.

Premiere für die zwei Garden

Die zwei Bürgergarden des Bezirks Braunau – Mattighofen und Friedburg – haben sich zusammengeschlossen und zeigen zum ersten Mal gemeinsam den österreichischen Zapfenstreich. Unterstützt werden sie von der Ortsmusik Munderfing und der Siebenbürger Blasmusik. "Ein Spektakel in Uniform", verspricht Friedburgs Garde-Obmann Markus Scheinast. "Wir Garden exerzieren in Uniform, die Musik spielt in Tracht. Die Mattighofner Garde marschiert aus Richtung Mattighofen zum Dorfplatz Munderfing, wir aus Richtung Friedburg", erzählt er. Den Marsch eröffnet ein Kanonenschuss.

Es wird an diesem Abend nicht nur bei diesem einen bleiben: "Der große Zapfenstreich beinhaltet ein Gebet, darin werden wir dreimal schießen", kündigt Mattighofens Garde-Obmann Christian Raiger an. Die Mitglieder der Garden freuen sich schon auf diese besondere Zeremonie. "Es ist uns ein Anliegen, uns zu präsentieren und zu zeigen, was wir machen, damit wir auch junge Leute für unseren Verein begeistern können", sagt Scheinast. Vergangenes Jahr haben die zwei Garden erstmals den "Tag der Bürgergarden" ausgerufen und begehen ihn heuer zum zweiten Mal. Auch in Zukunft soll es diese gemeinsamen Aktivitäten in der Öffentlichkeit geben, kündigt Scheinast an. Jeweils in einem anderen Ort.

Am Freitag also in Munderfing. Die Militärzeremonie findet am Dorfplatz statt. Auch das leibliche Wohl soll an diesem Abend nicht zu kurz kommen.

