Ehemaliger Kika-Standort in Aurolzmünster soll zu einem "Vorzeigeprojekt" umgebaut werden

"Baustart für Möbelriesen" titelten die OÖN am 6. Dezember 1991. Wenige Wochen später, im Jänner 1992, wurde mit dem Bau des Kika-Möbelhauses in Aurolzmünster begonnen. Es war damals der zweite Standort in Oberösterreich, zur Eröffnung im November 1992 mit der Schauspielerin Uschi Glas als "Glücksengerl" kamen mehr als zehntausend Besucher. Der "Möbelriese" in Aurolzmünster ist Geschichte, im Zuge der Insolvenz wurde die Filiale im Sommer geschlossen.

Im Herbst kaufte David Erhardt, Geschäftsführer der Erhardt GmbH und Erhardt Immo GmbH, die Immobilie mit Geschäfts- und Lagerflächen von mehr als 14.300 Quadratmetern und mehr als 200 Parkplätzen von der Supernova-Gruppe.

Seither ist schon viel passiert, die Umbauarbeiten für eine multifunktionelle Nutzung laufen auf Hochtouren. "Wir haben rund 160 Tonnen Holz herausgerissen, in erster Linie hat es sich dabei um Abtrennungen gehandelt", sagt Erhardt bei einem Lokalaugenschein der Innviertler Nachrichten. Es sei keine Seltenheit, dass Erhardt an einem Tag fast 20 Kilometer zu Fuß zurücklege. Der neue Name des dreigeschoßigen Gebäudes: Vario Center Ried.

Flächen sind auf drei Ebenen verteilt.

Rund die Hälfte der Geschäftsfläche habe man bereits an renommierte Unternehmen vermietet. Unter anderem werden die große Rieder Werbeagentur Innpuls und die Firma Action Composites ihre Zelte in Aurolzmünster aufschlagen.

"Ich wollte schon immer in Sachen Gewerbeimmobilien aktiv werden, daher wollte ich dieses Potenzial hier nutzen", sagt der verheiratete Vater von zwei Töchtern. Aus diesem Grund habe er nicht allzu lange überlegen müssen. "Von der Erstbesichtigung bis zur Unterschrift des bindenden Vorverkaufsvertrags sind lediglich eineinhalb Wochen vergangen", sagt Erhardt. Die Büros sollen bis spätestens Mitte des Jahres fertig sein.

"Wir sind der erste Standort eines ehemaligen Kika-Geschäfts mit einem konkreten Revitalisierungskonzept. Auch die Gastronomie werden wir beleben, es gibt schon einen Pächter für das Restaurant, wo klassische Innviertler Küche aufgetischt wird", sagt Erhardt. Für die zwei 1500 und 1700 Quadratmeter großen Verkaufsflächen im Erdgeschoß gebe es mehrere konkrete Interessenten.

1992 wurde die Kika-Filiale in Aurolzmünster gebaut.

Großen Wert lege er darauf, das Gebäude energieautark zu machen. "Da nehmen wir relativ viel Geld in die Hand. Unter anderem installieren wir große PV-Anlagen auf dem Dach und Carports, zudem sind 40 Lade- und Schnellladestationen für Elektroautos und eine Hackschnitzelheizung geplant. Zum Kühlen verwenden wir eine Wärmepumpe. Dadurch werden wir ein CO2-neutrales Gebäude", sagt Erhardt mit einem Seitenhieb auf die Fördervergaben: "Es ist für mich erschreckend, dass wir für dieses Vorzeigeprojekt mit der Neugestaltung einer versiegelten Fläche so gut wie keine Förderungen erhalten. Wahrscheinlich hätten wir, wenn wir auf der grünen Wiese neu gebaut hätten, mehr erhalten."

"Ich schätze, dass hier zwischen 250 und 300 Arbeitsplätze entstehen. Mein Ziel wäre es, dass wir auch eine Kinderbetreuung anbieten können. Es wird eine Stärkung der gesamten Region." Gerüchten, wonach ein großes Lebensmittelgeschäft eröffnet werden soll, erteilt Erhardt eine glasklare Absage: "Das ist aufgrund der Widmung nicht erlaubt, daher ist das auszuschließen."

Flächen für Bürodienstleister und Fachmärkte sind noch frei, Interessenten können sich per Mail an office@erhardt-immobilien.at wenden.

So soll das Gebäude von außen aussehen. Visualisierung: Innpuls

