Drei Verletzte bei Unfall mit Alkolenker in Mehrnbach

Der 58-Jährige aus dem Bezirk Braunau war kurz nach 22 Uhr mit seinem Pkw von Lohnsburg in Richtung Mehrnbach unterwegs. Ein 26-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, fuhr mit seinem Wagen zur selben Zeit von Mettmach Richtung Ried. Auf der Riegertinger Kreuzung in der Gemeinde Mehrnbach kam es schließlich zum Zusammenstoß: Der 58-Jährige fuhr in die Kreuzung ein und nahm dem 26-Jährigen damit den Vorrang. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Lenker und die 24-jährige Beifahrerin des 26-Jährigen wurden leicht verletzt.

Ein Alkotest beim 58-Jährigen verlief positiv: Er hatte 0,94 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.