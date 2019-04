Die SV Ried bleibt auf der Erfolgswelle und feiert in Horn einen 5:0-Kantersieg

HORN/RIED. Die SV Guntamatic Ried setzte am Freitagabend ihren Erfolgslauf im Frühjahr fort. In Horn feierte die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner einen 5:0-Kantersieg.

Es läuft bei der SV Guntamatic Ried. In Horn feierten die Innviertler den dritten Sieg in Folge Bild: GEPA pictures/ Walter Luger

Die Innviertler, bei denen Manuel Kerhe den verletzten Balakiyem Takougnadi ersetzte, begannen beim Tabellenletzten offensiv und hätten nach wenigen Minuten eigentlich führen müssen. Zuerst vergab Marco Grüll vom Elfmeterpunkt – seinen schwach geschossenen Strafstoss hielt Horn-Torhüter Christoph Haas. Wenige Minuten später war es Ante Bajic der den Ball nach einer Maßflanke von Grüll aus wenigen Metern nicht im Tor unterbrachte, abermals parierte Haas stark.

Die dritte große Chance vergab dann erneut Grüll, der völlig freistehend einmal mehr am Torhüter der Horner scheiterte. Nach dieser Drangphase kam Horn besser ins Spiel, große Chancen blieben aber Mangelware. In der 41. Minute musste Ried-Stürmer Patrik Eler verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Sein Ersatz, Darijo Pecirep, war unmittelbar nach seiner Einwechslung dafür verantwortlich, dass den Riedern erneut ein Elfmeter zugesprochen wurde. Eine Flanke von Pecirep wurde von einem Horn-Spieler im Strafraum mit der Hand abgeblockt. Diesmal übernahm Julian Wießmeier die Verantwortung. Bei seinem Elfmeter ins linke Kreuzeck hatte Haas keine Chancen. Wenige Minuten später war es Ante Bajic der nach Kröpfl-Flanke das 2:0 für Ried erzielte.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Rieder das Spiel. In der 77. Minute war es erneut der starke Bajic, der mit dem 0:3 das Spiel endgültig für die Rieder entschied. Darijo Pecirep legte mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 84. Minute noch einen drauf. In der letzten Minute kam es für die Horner noch schlimmer: Julian Velisek beförderte den Tor zum 0:5 ins eigene Tor.

Für die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner war es bereits der dritte Sieg in Folge. Im Frühjahr ist die SV Ried nach wie vor ungeschlagen.

Wattens entschied Heimspiel in der Schlussphase

Fast hätte es für die SV Ried für die Tabellenführung gereicht. Lange hielt Kapfenberg bei Tabellenführer Wattens ein 1:1, die Steirer hatten sogar gute Chancen auf den Führungstreffer. Kurz vor Schluss gelang den Tirolern aber noch der 2:1-Siegestreffer. Die SV Ried empfängt am kommenden Freitag den FAC, Wattens muss in Wiener Neustadt bestehen.

Blau-Weiß durfte wieder jubeln

Endlich wieder einmal jubeln durfte auch Blau-Weiß Linz. Mario Ebenhofer schoss das Doma-Team mit zwei Treffern auf die Siegerstraße. Details von der Partie können Sie im Ticker nachlesen.

Auf Platz drei der Frühjahrstabelle schob sich der FC Juniors OÖ: 2:0 im Heimspiel in Amstetten gegen Wiener Neustadt. Celic und Meister trafen.

In Amstetten gastiert am Sonntag (10.30 Uhr) auch Vorwärts Steyr. Mit den Mostviertlern hat das Scheiblehner-Team noch eine Rechnung offen: Das erste Saisonduell im Herbst ging klar mit 1:4 verloren.

1 Kommentar abe1912 (394) 05.04.2019 21:24 Uhr Ein Klassenunterschied war klar erkennbar, das Spiel hätte auch 8:1 ausgehen können. Schön, dass Kerhe ein sehr gutes "comeback" gelungen ist - eine klare Empfehlung für das Spiel gegen den FAC.



Mit viel Glück und durch ein Geschenk des Kapfenberger Tormanns konnte Wattens die Tabellenführung gerade noch einmal verteidigen - aber Meister sehen anders aus. Antwort schreiben

