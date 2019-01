Die erste Betriebsfeuerwehr im Bezirk: Fill Gurten ist für Brandfälle gerüstet

GURTEN. 26 Feuerwehrmänner übernehmen ab Februar den Brandschutz beim Maschinenbauer.

Die Betriebsfeuerwehr der Firma Fill in Gurten beim gemeinsamen Fototermin Bild: Fill

Mit schmucken neuen Uniformen ausgestattet, treten die Mitglieder der neu gegründeten Betriebsfeuerwehr Fill zum Fototermin an. Die betriebsinterne Einheit besteht derzeit aus 25 Feuerwehrmännern und einer Frau, die allesamt bei einer Freiwilligen Feuerwehr in ihren Heimatorten aktiv sind.

Ab Mitte Februar wird die "BTF Fill Gurten", so der offizielle Name, den Brandschutz des Firmengeländes in Gurten übernehmen. Vorgesehen ist, dass in der Hauptbetriebszeit immer neun Personen anwesend sind, in der Nebenbetriebszeit (bis 21 Uhr) sechs Personen. Wie es aussieht, wird es auch für die Zukunft keine Personalengpässe bei den "Fill Fire Fighters", wie sie inoffiziell genannt werden, geben. 98 haben sich freiwillig gemeldet, von diesen wurden 26 ausgewählt. Darüber hinaus sind alle 850 Fill-Mitarbeiter im Umgang mit Feuerlöschern geschult worden. Die einzige Dame der Einheit ist Stephanie Buchbauer von der FF Arnberg (Mettmach).

Die Gründung einer eigenen Betriebsfeuerwehr wurde notwendig, weil die großen Erweiterungen der Produktionsflächen und die Neuorganisation der Lagerlogistik Änderdungen bei den Brandschutzvorschriften mit sich brachten. Statt der Investition in vollautomatische Löschanlagen hat sich das Unternehmen zur Gründung einer eigenen Feuerwehr entschlossen.

Ein "Insider" als Kommandant

Kommandant der Betriebsfeuerwehr ist der Gurtner Gerald Berrer. Er arbeitet in der Arbeitsvorbereitung und ist schon seit mehr als 30 Jahren bei Fill beschäftigt. Sein Stellvertreter ist Daniel Hartl. Die Räumlichkeiten zur Unterbringung sind bereits in der Halle 1 in Umsetzung, die Ausrüstung großteils schon eingetroffen. Schwerer Atemschutz, eine Schaumlöscheinrichtung, Hochleistungslüfter, Tauchpumpen und ein Notstromaggregat gehören zur Einsatzausrüstung. Das erste Einsatzfahrzeug ist ein BMW i3, der bereits für diverse Dienstfahrten zur Verfügung steht.

Erste Betriebsfeuerwehr

Die BTF Fill Gurten ist die erste Betriebsfeuerwehr im Bezirk Ried. In Oberösterreich wurde zuletzt im Jahr 1999 (Landestheater Linz( eine Betriebsfeuerwehr gegründet.

"Da Fill Anlagen für verschiedenste Industriezweige baut und diese in Gurten im Echtbetrieb getestet werden, gibt es einiges an Gefahrenpotenzial. Holzbearbeitungsmaschinen, Kunststoffgranulat, flüssiges Aluminium und auch Elektronikbauteile oder Akkus können in Brand geraten", sagt Kommandant Gerald Berrer.

Seit Oktober des Vorjahres gab es bereits vier Einsätze. Ab Februar wird es monatliche Übungen geben, bei denen der Umgang mit Atemschutz- und Löschgeräten und das Auffinden von Räumen am Betriebsareal getestet werden. Im Herbst soll eine Abschnittsübung mit zehn Feuerwehren in Gurten abgehalten werden, auch ein Gründungsfest ist in Planung.

